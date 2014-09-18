Євродепутата-путінця, який голосував проти Угоди з Україною, оштрафували за расизм

Про це пише Європейська правда з посиланням на Gazeta Wyborcza.

72-річний депутат не отримає 3 тис. євро.

Нагадаємо, що він був одним з чотирьох представників Польщі, які не проголосували за ратифікацію Угоди про асоціацію 16 вересня.

Корвін-Мікке назвав європейських безробітних "неграми", виступаючи на дебатах, присвячених проблемі зайнятості молоді в Європі. Він, зокрема, висловився проти введення повсюдно в Європі положення про мінімальну заробітну плату.

"Вживання расистської та дискримінаційної лексики - дуже серйозне порушення регламенту, - зазначив Шульц. - Пан Корвін-Мікке буде позбавлений платні за 10 днів".

Читайте такожЗМІ: Голова МЗС Польщі заборонив пускати в міністерство пропутінського праворадикала Корвіна-МіккеПри цьому голова ЄП залишив за собою право "вжити подальших дисциплінарних заходів" у разі повторного порушення.

Після дискусії друга за чисельністю в ЄП група соціалістів випустила комюніке, в якому охарактеризувала висловлювання Корвіна-Мікке як "расистські образи". Парламентарії зажадали, щоб поляк або вибачився, або пішов у відставку.

Однак Корвін-Мікке відмовився публічно вибачитися й інші парламентарі не зуміли переконати його.

Раніше лідер партії "Нові праві" Януш Корвін-Мікке назвав окупацію Криму РФ "цілком природною" і заявив, що він "особисто просто любить Росію".

Крім любові до Росії, Януш Корвін-Мікке відомий своїм послідовним жінконенависництвом.

У його публічних заявах останніх років постійно присутні антисуфражистські й шовіністичні тези на кшталт "Еволюція довела, що жінки не дуже розумні". "Жінки тупіші за чоловіків і не повинні брати участь у виборах", - цитує польського політика The Guardian у присвяченому останнім виборам до європарламенту матеріалі.