Про це він заявив в інтерв'ю РИА Новости.

"Дуже давно у розмові з послом РФ в Польщі я сказав, що Крим все одно повернеться в Росію. Це абсолютно точно станеться, це лише питання часу. Мої прогнози зараз виправдалися. Взяти Крим - це було цілком природно", заявив Корвін-Мікке.

Також він розповів про те, що "просто любить Росію".

"Я не проросійський і не антиросійський. Держави не можуть бути друзями, можуть бути тільки загальні інтереси. Я особисто просто люблю Росію", - сказав Корвін-Мікке.

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"Наша партія розглядає Росію як сильну противагу Євросоюзу. Ми хотіли б активніше розвивати торговельні контакти з Росією і Китаєм, тому що там у вас є динаміка розвитку, а не у вмираючому Європейському Союзі. Повинна бути економічна експансія Польщі на Схід, а не на Захід", - заявив він.

Довідка. На минулих нещодавно в Польщі виборах в Європарламент партія "Нові праві" Януша Корвін-Мікке отримала 7,15% голосів.

Російське агентство називає 71-річного Корвін-Мікке "консервативним лібералом" і "євроскептиком".

Крім любові до Росії, Януш Корвін-Мікке відомий своїм послідовним жінконенависництвом. У його публічних заявах останніх років постійно присутні антисуфражистські й шовіністичні тези на кшталт "Еволюція довела, що жінки не дуже розумні".

"Жінки тупіші за чоловіків і не повинні брати участь у виборах", - цитує польського політика The Guardian у присвяченому останнім виборам матеріалі.