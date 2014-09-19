Великобританія пообіцяла розширити повноваження Шотландії

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемеронобіцяє Шотландії, яка за підсумками референдуму залишилася у складі Великобританії, розширення повноважень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Для тих, хто у Шотландії скептично ставиться до конституційних обіцянок, дозвольте мені сказати наступне: задача поставлена перед чинним урядом, а ухвалить її наступний парламент", - заявив британський прем'єр.

Девід Кемерон зазначив, що розглядається надання більших повноважень Уельсу, Англії та Північній Ірландії.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на BBC, на даний момент за незалежність проголосували 44,5% жителів регіону, проти - 55,4%. Дві області з 32 ще не оголосили про свої результати голосування. Але це не змінить загального результату референдуму.

Нагадаємо, референдум про незалежність Шотландії пройшов 18 вересня. Виборці повинні були дати відповідь на єдине питання: "Чи повинна Шотландія бути незалежною країною?" Соціологічні опитування показували, що за останні тижні кількість готових відповісти "так" і "ні" майже зрівнялася.