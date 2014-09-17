Шотландії обіцяють більше автономії, якщо вона залишиться у складі Великобританії

За два дні до призначеного на четвер референдуму про незалежність Шотландії лідери трьох основних британських політичних партій виступили зі спільним зверненням, у якому міститься обіцянка надати Шотландії більше автономії, якщо вона залишиться у складі Сполученого Королівства, повідомляє Русская служба BBC.

Цей заклик, підписаний Девідом Кемероном, Едом Мілібендом і Ніком Клеггом, обіцяє шотландцям більш рівний розподіл ресурсів і збереження так званої "формули Барнетта", яка використовується для виділення Лондоном фінансової допомоги Шотландії.

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Керівники кампанії на підтримку незалежності назвали це звернення образливим для шотландських виборців.

Їх противники відгукуються про нього як про політичний маніфест, навколо якого можуть об'єднатися ті, хто не хоче відділення.

У першій частині цього документа міститься обіцянка про надання нових широких повноважень шотландського парламенту.

У другій частині йдеться про те, що Сполучене Королівство існує задля забезпечення безпеки і гарантій розвитку всіх його громадян шляхом рівного розподілу ресурсів.

В третій частині міститься теза про те, що остаточне рішення про порядок фінансування системи державної охорони здоров'я буде залежати від уряду Шотландії завдяки збереженню формули Барнетта.

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Довідка. Формулою Барнетта в Британії називають історичний механізм розподілу податкових засобів та витратних статей бюджету.

Ці положення були вперше сформульовані колишнім прем'єр-міністром лейбористом Гордоном Брауном, а потім прийняті на озброєння трьома основними юніоністськими партіями в Шотландії.

Як повідомляв УНІАН, референдум про незалежність Шотландії намічений на 18 вересня. Виборці повинні будуть дати відповідь на єдине питання: "чи повинна Шотландія бути незалежною країною?" Соціологічні опитування показують, що за останні тижні кількість готових відповісти "так" і "ні" майже зрівнялася.