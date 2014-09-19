Єлизавета ІІ висловила повагу до результатів референдуму в Шотландії

Про це заявила королева Великобританії Єлизавета II, яку цитує ИТАР-ТАСС.

"Після багатьох місяців обговорень, дебатів і роздумів, ми тепер знаємо результат референдуму (у Шотландії), і цей результат ми всі в Сполученому Королівстві поважаємо", - йдеться в поширеній заяві британського монарха.

Читайте такожВеликобританія пообіцяла розширити повноваження Шотландії