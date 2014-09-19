Єлизавета ІІ висловила повагу до результатів референдуму в Шотландії
21:13, 19 вересня 2014Світ
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Вибір Шотландії на референдумі поважає все Сполучене Королівство.
REUTERS
Про це заявила королева Великобританії Єлизавета II, яку цитує ИТАР-ТАСС.
"Після багатьох місяців обговорень, дебатів і роздумів, ми тепер знаємо результат референдуму (у Шотландії), і цей результат ми всі в Сполученому Королівстві поважаємо", - йдеться в поширеній заяві британського монарха.
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