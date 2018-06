Шотландія залишається у складі Великобританії: 55% проголосували проти незалежності

Шотландія залишиться у складі Великобританії, виборці рішуче відкинули незалежність, повідомляє BBC.

Згідно з остаточними результатами голосування у 32 районах, проти незалежності висловилися 2 мільйони 1 тисяча 926 осіб (55,3%), за незалежність - 1 мільйон 617 тисяч 989 шотландців (44,7%). Явка склала 84,59%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Шотландії Алекс Салмонд вже визнав поразку після оприлюднення перших результатів референдуму щодо незалежності країни.

"Мені шкода, що результати виявилися саме такими, але ми приймаємо демократичний вибір шотландського народу. Я хочу зазначити, що значна кількість людей проголосувало за незалежність", - заявив лідер кампанії на підтримку незалежності Шотландії.

У свою чергу, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон обіцяє Шотландії, яка за підсумками референдуму залишилася у складі Великобританії, розширення повноважень.

Він зазначив, що розглядається надання більших повноважень Уельсу, Англії та Північній Ірландії.

Як повідомляв УНІАН, референдум про незалежність Шотландії відбувся 18 вересня. Виборці повинні були дати відповідь на єдине питання: "Чи повинна Шотландія бути незалежною країною?" Соціологічні опитування показували, що за останні тижні кількість готових відповісти "так" і "ні" майже зрівнялася.

Final result of scotland's Independence referendum #indyref NO 2,001,926 (55%) YES 1,617,989 (45%) Turnout 84.59% pic.twitter.com/A6TZonWupd