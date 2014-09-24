Кемерон заявив, що Єлизавета II "замуркала" від радості, дізнавшись результат референдуму

Ці слова глави уряду, виголошені під час його візиту в США, не призначалися для публіки, але їх випадково записали тележурналісти.

Вони знімали візит Кемерона у штаб-квартиру агентства ділових новин Bloomberg і бесіду з його власником, колишнім мером Нью-Йорка Майклом Блумбергом, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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"Почуття полегшення виглядає так, - сказав Кемерон. - Це коли ти - прем'єр-міністр Сполученого Королівства і дзвониш Її Величності, і кажеш: "Ваша величність, все в порядку, все о'кей". Це було щось! Вона замуркала в телефонну трубку".

Кемерон сказав Блумбергу, що він дуже хвилювався, коли опитування громадської думки напередодні шотландського референдуму 18 вересня показували мінімальну різницю між противниками і прихильниками незалежності. Прем'єр жартома сказав, що від хвилювання у нього утворилася виразка шлунка.

Політик додав, що він з великим полегшенням зустрів звістку про те, що на референдумі з відривом у 10% перемогли прихильники єдності Великобританії.

"Різниця не повинна була бути такою маленькою. Але врешті-решт вона виявилася не такою", - додав Девід Кемерон. "Я сказав, що хочу знайти компанії, які проводили опитування громадської думки, і виставити їм позов за виразки у мене в шлунку, за те, через що мені довелося пройти. В ці моменти мені довелося понервувати", - підкреслив він.