Австралія вперше за 10 років підвищила рівень терористичної загрози

Влада побоюється, що джихадисти можуть спробувати помститися австралійцям, які вирушили на Близький Схід боротися з угруповання "Ісламська держава", повідомляє Бі-бі-сі.

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У той же час, як заявив на прес-конференції прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт, у розвідувальних служб немає інформації про підготовку терактів.