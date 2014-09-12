Австралія вперше за 10 років підвищила рівень терористичної загрози

10:14, 12 вересня 2014
Світ
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Австралія підвищила рівень терористичної загрози з середнього до високого - вперше більш ніж за 10 років.

REUTERS

Влада побоюється, що джихадисти можуть спробувати помститися австралійцям, які вирушили на Близький Схід боротися з угруповання "Ісламська держава", повідомляє Бі-бі-сі.

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У той же час, як заявив на прес-конференції прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт, у розвідувальних служб немає інформації про підготовку терактів.

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