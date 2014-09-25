Союзники «Ісламської держави» в Алжирі стратили французького туриста

55-річного Ерве Ґурделя викрали в Алжирі 21 вересня, повідомляє Радію Свобода.

Угруповання «Жанд ах-Хілава» (солдати халіфату), яке висловило вірність «Ісламській державі», заявляло, що дає Франції 24 години на припинення повітряних ударів по позиціях джихадистів в Іраку.

Читайте такожВ Іраку ісламісти відрубали голову американському журналістові

Франція, яка здійснила перші повітряні удари проти «Ісламської держави» минулого тижня, відкинула ультиматум угруповання.

Починаючи з серпня «Ісламська держава» стратила двох американських журналістів та британського співробітника гуманітарної місії. Їхні вбивства були зняті на відео та викладені в інтернет.