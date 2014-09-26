Держдума ухвалила закон, який забороняє іноземцям контролювати російські ЗМІ

Депутати Державної думи РФ ухвалили законопроект, який обмежує контроль іноземців над російськими ЗМІ. В третьому читанні за ініціативу проголосували 430 депутатів, проти - 2, передає Slon.ru.

Законопроект внесли на розгляд Думи 17 вересня, а в першому читанні прийняли 23 вересня. Документ забороняє іноземним громадянам і компаніям, а також росіянам з подвійним громадянством контролювати більше 20% російського ЗМІ.

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Раніше один з авторів законопроекту Вадим Дєньгін з "ЛДПР" зауважив, що він торкнеться таких видань як «Ведомости», «Коммерсантъ», Forbes і інших. У Кремлі документ знайшов підтримку, там зазначили, що він не суперечить міжнародній практиці.