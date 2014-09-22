Депутатам, які побували в Москві, можуть закрити доступ в Раду



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю програмі «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1» в неділю.

«Я внесу постанову до сесійної зали, щоб ці депутати-зрадники не мали можливості працювати в парламенті», - наголосив спікер.

«Нам не так багато залишилося часу працювати, але я все зроблю, щоб вони не перебували в залі і не ганьбили парламент своєю присутністю»- підкреслив Турчинов.

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За його словами, багато з тих депутатів, які перебували в цій групі, мають «нести відповідальність за або за свою співучасть в злочинах президента Януковича, а там є такі представники, або за підтримку сепаратизму».

«Тут вже повинна дати оцінку Генеральна прокуратура, СБУ та інші силові структури, щоб їх відправити не в наступний парламент, а там де вони повинні перебувати», - додав Турчинов.