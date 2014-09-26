Ребекка Хармс: "я у чорному списку" на в'їзд до Росії - BBC

За її словами, при проходженні контролю в московському аеропорту російські прикордонники заявили, що їй заборонено в'їзд до країни, повідомляє BBC Україна.

"У моєму паспорті багато українських штампів, бо я часто туди їжджу. Я думаю саме це, а також моє ім'я, були причиною, чому жінка на паспортному контролі вирішила не пускати мене", - заявила ВВС євродепутат.

Як каже пані Хармс, її кілька годин протримали у аеропорту перш ніж вона дізналася, що знаходиться у "чорному списку" на в'їзд до країни.

"Десь через чотири години чоловік із прикордонного контролю сказав мені: "Вибачте, мадам, я маю вас проінформувати, що вам не дозволено в'їжджати до Росії, ви небажана тут особа. Якщо ви спробуєте в'їхати, ми розглядатимемо це як кримінальне діяння", - розповіла вона.

Крім того, за її словами, у "чорному списку", як напередодні дізналися в Брюсселі, є багато інших європейських політиків.

"У цьому списку багато європейських політиків, але ми не знаємо, хто саме, - зазначила пані Хармс, - а російські чиновники учора відмовилися говорити, хто у цьому списку".

У прес-службі голови Європарламенту Мартіна Шульца повідомили, що він направить російському посольству у Брюсселі протест із вимогою скасувати рішення про заборону в'їзду Ребецці Хамрс.