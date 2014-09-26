Шульц засудив заборону на в'їзд до РФ євродепутату Хармс і назвав її "тривожним кроком назад"

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц рішуче засудив дипломатичний інцидент з євродепутатом Ребеккою Хармс і назвав його „кроком назад” у відносинах між Європейським парламентом та Росією.

Про це йдеться у розповсюдженій сьогодні у Брюсселі заяві Шульца щодо відмови Хармс у в'їзді до Росії.

„Я рішуче засуджую цей серйозний дипломатичний інцидент, який є тривожним кроком назад у відносинах між Європейським парламентом та Росією. Сьогодні Посольство Росії в Брюсселі отримає лист протесту із закликом до російського уряду відкликати це рішення”, - заявив він.

Читайте такожУ Брюсселі хочуть обговорити вплив російської пропаганди на громадян ЄС

Крім того, Шульц назвав „абсолютно неприйнятим утримання паспорту та документів депутата Європейського парламенту і погрози, що в’їзд до Росії вважатиметься злочином”.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Хармс, яка мала намір спостерігати за судовим процесом над українською льотчицею Надією Савченко, було відмовлено у в’їзді в Росію, незважаючи на те, що вона має дипломатичний паспорт.