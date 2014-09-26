На засіданні Генасамблеї ООН президент Литви закликала захистити суверенітет України

Президент Литви Даля Грібаускайте закликала світову спільноту захистити суверенітет України.

Про це вона заявила під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН, передає "Радіо Свобода".

В інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 25 вересня, Грібаускайте заявила, що Росія веде себе як «терорист» в Україні, і залякує своїх сусідів.

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Президент Литви також розкритикувала Захід за відсутність лідерства в підтримці України в контексті російської агресії, а також у питаннях боротьби проти угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку.