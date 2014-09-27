Сьогодні ввечері Роскосмос знову спробує запустити ракету "Протон-М"

Про це йдеться в повідомленні Роскосмосу.

На космодромі Байконур відбулося засідання Державної комісії, на якому були розглянуті результати чотириденних випробувань на стартовому комплексі ракети-носія (РН) «Протон-М» з розгінним блоком (РБ) «Бриз-М», призначеної для виведення на орбіту космічного апарату «Луч».

"Заслухавши доповіді керівників робіт про результати випробувань, Державна комісія прийняла рішення про готовність ракети-носія «Протон-М» до заправки компонентами палива і пуску", - йдеться в повідомленні.

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Пуск РН «Протон-М» з розгінним блоком «Бриз-М» і космічним апаратом «Луч» запланований на 00:23 за московським часом 28 вересня (23:23 27 вересня за Києвом - ред.) зі стартового комплексу майданчика 81 космодрому Байконур.

Попередня спроба запуску ракети-носія "Протон - М" з розгінним блоком "Бриз-М" 16 травня цього року закінчилася тим, що у ракети, яка мала вивести на орбіту російський супутник зв'язку "Експрес-АМ4Р", відмовив рульовий двигун третього ступеня на 545 секунді польоту івона згоріла в щільних шарах атмосфери.