Російська ракета «Протон-М» в черговий раз згоріла в атмосфері разом із супутником

Про це повідомив представник Федерального космічного агентства, передає ИТАР-ТАСС.

Окремі дрібні фрагменти ракети могли впасти на Землю. Район падіння уточнюється", - додав співрозмовник.

Інший співрозмовник агентства повідомив, що точної інформації про районі падіння поки немає. "Зовсім точних даних - над яким районом згоріли в атмосфері фрагменти "Протона" - поки немає. Приблизно, над Тихим океаном", - сказав співрозмовник.Читайте такожСтала відома причина падіння російської космічної ракети

У ракети-носія "Протон - М" з розгінним блоком "Бриз-М", яка повинна була вивести на орбіту російський супутник зв'язку "Експрес-АМ4Р", відмовив рульовий двигун третього ступеня на 545 секунді польоту, повідомило агентству джерело на космодромі Байконур.

У Роскосмосі підтвердили інформацію про те, що причина того, що супутник не був виведений на орбіту - нештатна ситуація на етапі роботи 3-го ступеня.

"Під час виведення на етапі роботи третьої ступені ракети-носія виникла нештатна ситуація, і космічний апарат "Експрес-АМ4Р" не був виведений на орбіту", - повідомила ИТАР-ТАСС прес-секретар глави Роскосмосу Ірина Зубарєва.

Нагадаємо, 6 серпня 2012 року невдачею закінчився запуск стартувала з Байконура ракети "Протон-М" з двома супутниками зв'язку: не вдалося вивести на задані орбіти російський "Експрес-МД2" і індонезійська "Телком-3" / Telkom 3/. Роскосмос офіційно визнав, що космічні апарати втрачені. За попередніми даними, причина позаштатної ситуації - збій в роботі розгінного блоку "Бриз - М".