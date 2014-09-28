Виверження вулкана в Японії забрало життя щонайменше 30 альпіністів

Їх виявили на горі недалеко від вершини, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За результатами попереднього огляду, в альпіністів не працює серце зупинено дихання. Однак офіційне підтвердження про смерть в Японії надходить тільки після медичного обстеження.

Читайте такожВ Ісландії почалося виверження одного з найбільших вулканівРятувальні роботи на горі Онтаке тривали, незважаючи на виверження вулкана.

Вулканічну активність в районі гори Онтакэ, розташованої в 200 кілометрах від Токіо і популярною серед туристів, особливо в осінній час, було зафіксовано вчора.

Всього за п'ять годин метеорологи зафіксували 313 вулканічних землетрусів, 240 з яких відбулися в перші дві години виверження.