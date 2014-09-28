У Японії прокинувся вулкан Онтаке: одна людина загинула, понад 70 поранені (відео)

Вулкан Онтаке прокинувся у центральній Японії. Виверження почалося сьогодні зранку, коли на його схилах перебували кілька сотень туристів.

Одна людина загинула, понад 70 зазнали травм. Частина туристів і досі залишаються заручниками стихії, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Він мовчав 7 років. Другий за розмірами вулкан Японії Онтаке, улюблене місце туристів, сьогодні зранку став небезпечним.

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Під час виверження на схилах вулкану перебували понад 250 туристів. Більшість встигли евакуюватися, однак близько півсотні спуститися не змогли. Їм доведеться перечекати виверження на альпіністських базах. На допомогу їм вирушили загони рятувальників, ситуація під контролем уряду.

Вже відомо про одну жертву Онтаке та понад 70 поранених. Їх зачепило камінням, яке вилітало з жерла вулкану. Потерпілих доставили до місцевих лікарень, майже половина травмованих у тяжкому стані.

Тим часом японські метеорологи попереджають: усім, хто живе поряд з вулканом, слід берегтися попелу та вулканічного каміння.

Вулканічний попіл завдає незручностей і авіапасажирам. Через виверження Онтаке мінародний аеропорт Наріта в Токіо скасував кілька рейсів до Австралії на найближчі два дні.