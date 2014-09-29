Росія не збирається платити внесок у Раду Європи за весь наступний рік

Це питання може бути вирішене в грудні, повідомляє РиА Новости з посиланням на віце-спікера Ради Федарации РФ Ільяса Умаханова.

Нагадаємо, на квітневій сесії ПАРЄ прийняла жорстку резолюцію щодо Росії у зв'язку з вторгненням в Україну і ввела низку санкцій щодо російської делегації. Зокрема, парламентаріям з РФ заборонено до кінця року брати участь у голосуванні, брати участь у президентському комітет і Бюро асамблеї, а також брати участь в місіях спостерігачів на виборах у різних країнах.

Члени делегації РФ у відповідь заявили, що Росія також може вжити низку відповідних заходів, наприклад, зажадати повернути внесок в асамблею, який перевищує 22 мільйони євро.

Читайте такожG7 скасовує зустріч у Москві і саміт у Сочі"Завдання повернути внесок не стояло, оскільки це передбачає тривалу судову тяганину. Але ситуація, яка склалася, змусила нас в цілому переглянути наші підходи. Російська Федерація не буде перераховувати весь свій внесок до початку року на весь річний період", - сказав Умаханов.

За його словами, технологія перерахування коштів тепер буде іншою, яка відображає реальну участь російської делегації в тих чи інших заходах, що відповідає раціональному і розумному витрачанню коштів. За словами віце-спікера РФ, це питання може бути вирішене у грудні, напередодні перерахування коштів.

За словами Умаханова, таке рішення може бути прийнято, "роздуми на цю тему є". Він пояснив, що існуючий внесок - це виплати РФ до Ради Європи, які передбачають роботу і в парламентському форматі.