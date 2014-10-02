У Гонконзі почалися зіткнення демонстрантів з поліцією (онлайн-трансляція)

Поруч з будівлею зібралася велика юрба молоді і студентів, які вимагають відставки глави адміністрації Гонконгу Лян Чженьїна, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Вони заявляють, що, якщо ця вимога не буде виконана до півночі, вони окупують адміністративні будівлі. В інших районах, де також скупчилася велика кількість демонстрантів, ситуація залишається спокійною.

Читайте такожКількість мітингарів у Гонконзі зростає з великою швидкістю Тим часом влада знову закликає демонстрантів розійтися, а поліція попередила, що не буде діяти, якщо протестувальники вторгнуться на територію урядового комплексу.

Як уточнюється, біля будівлі уряду залишаються кілька сотень протестувальників після того, як студентські лідери оголосили владі ультиматум.

Нагадаємо, протести демонстрантів почалися через плани китайського керівництва затверджувати кандидатів на виборах, які пройдуть в Гонконзі в 2017 році. Протестувальники вимагають прямих і відкритих демократичних виборів.