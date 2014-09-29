У Гонконзі тривають масштабні акції протесту за незалежні вибори

Як повідомляє ТСН, мітингувальники заблокували дороги у центрі міста, через протести скасовано та змінено більше 200 автобусних маршрутів.

Протистояння між поліцією та демонстрантами у Гонконзі загострилося цими вихідними.

Читайте такожПекін стурбований вторгненням демонстрантів у штаб-квартиру китайської армії в ГонконзіСтудентська демонстрація переросла у бійку з правоохоронцями. Поранень дістали майже 40 людей, а кілька десятків демонстрантів опинилися за ґратами.