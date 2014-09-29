У Гонконзі тривають масштабні акції протесту за незалежні вибори
14:52, 29 вересня 2014Світ
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Демонстранти у Гонконзі вимагають від Пекіна дозволити незалежні від Китаю вибори місцевого голови 2017 року.
Reuters
Як повідомляє ТСН, мітингувальники заблокували дороги у центрі міста, через протести скасовано та змінено більше 200 автобусних маршрутів.
Протистояння між поліцією та демонстрантами у Гонконзі загострилося цими вихідними.
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Масштабні акції протесту за виборчу реформу тривають у Гонконзі
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