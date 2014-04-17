Путін визнав, що "зелені чоловічки" у Криму були російськими військовими

Президент Росії Володимир Путін визнав, що референдум у Криму пройшов за участю російської армії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Я говорив неодноразово в розмовах зі своїми іноземними колегами, я не приховував, що наше завдання полягало в тому, щоб забезпечити умови для вільного волевиявлення кримчан, і тому ми повинні були вжити необхідні заходи, щоб події не розвивалися так, як вони розвиваються в південно-східній Україні – щоб не було танків, бойових підрозділів націоналістів і людей із крайніми поглядами, але озброєних автоматичною зброєю. Тому за спиною сил самооборони Криму, звичайно, встали наші військовослужбовці, вони діяли дуже коректно, але рішуче й професійно», - сказав Путін.

На його думку, інакше провести референдум було неможливо.

Путін вважає, що тоді в Криму перебували понад 20 тис. «добре озброєних українських військовослужбовців». Він заявив, що людей потрібно було «захистити від можливості застосування зброї проти цивільних осіб».

Раніше російський президент категорично заперечував присутність російських військових у Криму, які видавали себе за місцеву самооборону.

Варто відзначити, що зараз він так само категорично стверджує, що на південному сході України, де відбуваються сепаратистські заворушення, немає російських військових.

"Нісенітниця це все - нема на на сході України ніяких російських підрозділів", - сказав він під час "Прямої лінії".

За його словами, там є тільки місцеві мешканці, і найкращим доказом цього є те, що вони "зняли маски".

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% від тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про приймання Республіки Крим до складу РФ як нового суб`єкта із статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про приймання до складу РФ Криму і Севастополя.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Після анексії Криму Росія не припинила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати зіткнення на південному сході України й захоплювати адмінбудівлі.

16 квітня СБУ повідомила, що на території України діє розгалужена агентурна мережа російських спецслужб, яку створювали з 2010 року.