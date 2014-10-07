У Гонконзі розібрали майже всі барикади і ведуть переговори з владою

Після досягнення згоди на проведення політичних переговорів з урядом на центральних вулицях Гонконга залишаються лише кілька сотень протестувальників. Барикади залишаються лише у трьох місцях на центральних вулицях Гонконга, пише DW.

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Напередодні ввечері представники студентського руху та влади регіону з особливим адміністративним статусом домовилися про проведення переговорів про шляхи виходу з політичної кризи. За словами лідерів протестів, вони погодились на переговори, оскільки кількість активістів скоротилася, і вони стикаються зі зростанням тиску, який має на меті покласти кінець їхньому страйку. Водночас лідери протестів обіцяють залишатися на площі, доки їхні вимоги не будуть виконані.

Нагадаємо, 5 жовтня протестувальники у Гонконзі обіцяли розблокувати роботу держадміністрації.