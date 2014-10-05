Протестувальники в Гонконзі обіцяють розблокувати роботу держадміністрації
Прихильники вільних виборів в Гонконзі готові розблокувати шлях до адміністрації Гонконга державним службовцям у понеділок для підтримки життєзабезпечення міста, але розходитися гонконгці не збираються до відставки глави адміністрації.
Про це заявили лідери протестувальників, яких цитує Reuters.
Згідно з повідомленням, Бенні Тай, лідер протестного руху Гонконгу, відомого під назвою "Occupy Central", заявив у суботу, що наступного тижня протестувальники дозволять держслужбовцям потрапити на свої робочі місця в адміністрацію.
Разом з тим, за його словами, ця поступка не повинна створити ілюзії для голови міста Ляна Чженьіня - умови його відставки і скасування рішення Пекіна примусово обирати кандидатів на вибори в спеціальний округ "Гонконг" залишаються в силі.
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"Наша мета - Лян, а не інші урядові представники. Відкриваючи шлях, ми не даємо Чженьіню жодного приводу думати, що ми підемо з центру міста", - заявив Тай перед мітингувальниками.