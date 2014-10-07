Reuters: Визнання Швецією Палестини може змінити баланс сил у світовій політиці

Як пише Reuters, правлячі в Швеції соціал-демократи оголосили про свій намір визнати уряд Палестини ще в рамках своєї передвиборчої програми.

Однак те, з якою швидкістю шведський уряд зробив подібну заяву на офіційному рівні, стало несподіванкою для ряду країн, включаючи Ізраїль.

До недавніх пір Швеція, яка знаходилася під владою право-центристських сил, була дружньою США і брала активну участь у військових операціях західних союзників.

"Ми сподіваємося, що це (визнання Швецією Палестини - ред.) дасть новий виток дискусії щодо ситуації на Середньому Сході", - прокоментувала ситуацію міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

Читайте такожПрем'єр-міністр Швеції подав у відставкуВона також заявила, що Швеція буде прагнути до того, щоб зайняти нову роль у світовій політиці, і в меншій мірі орієнтуватися на співпрацю з НАТО. За словами Вальстрем, серед пріоритетів нового шведського уряду - прагнення до роззброєння та захист прав жінок.

Нагадаємо, влада Швеції оголосила про намір визнати Палестину3 жовтня.