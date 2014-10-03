ЗМІ: Швеція збирається визнати Палестину

Як повідомляє агентство Reuters, про це заявив прем'єр-міністр країни Стефан Ловен.

"Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною може бути вирішеним тільки через переговори двох держав, відповідно до міжнародного права" - заявив він в інавгураційному зверненні до парламенту.

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