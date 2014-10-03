ЗМІ: Швеція збирається визнати Палестину
16:42, 03 жовтня 2014Світ
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Новий лівоцентристський уряд Швеції збирається визнати державу Палестина, що зробить Швецію першою великою європейською країною, яка це зробила.
Reuters
Як повідомляє агентство Reuters, про це заявив прем'єр-міністр країни Стефан Ловен.
"Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною може бути вирішеним тільки через переговори двох держав, відповідно до міжнародного права" - заявив він в інавгураційному зверненні до парламенту.
Читайте такожПалестинський лідер запропонував зробити Єрусалим спільною столицею двох держав Нагадаємо, Генеральна ассамблея ООН де-факто підтвердила визнання суверенної держави Палестина в 2012, але Європейський союз і більшість країн Європи ще тільки мають дати офіційне визнання.
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