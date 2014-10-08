Посол ООН закликає світ до реакції на просування бойовиків "Ісламської держави"

Він сказав, що світ буде «глибоко сумувати», якщо Кобані здасться після мужнього захисту, повідомляє Радіо Свобода.

Дипломат виступив із такими коментарями після того, як очолювана США коаліція завдала ще потужніших повітряних ударів, щоб зупинити наступ джихадистів на Кобані. За даними сирійського центру захисту прав людини, курдські сили 7 жовтня змогли відсунути бойовиків «Ісламської держави» з деяких районів на східних околицях Кобані.

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