Курди ведуть вуличні бої з ісламістами у Кобані

6 жовтня джихадисти вдерлися до Кобані на танках і встановили на захопленій території свої чорні прапори, повідомляє Радіо Свобода.

Курди закликали очолювану США міжнародну коаліцію, що протистоїть угрупованню «Ісламська держава» активізувати повітряні удари, щоб запобігти втраті контролю над містом Кобані. Курдські сили стверджують, що завдані минулого тижня удари виявилися недостатніми.

Читайте такожКурди захищають від ісламістів сирійське місто КобаніНаступ бойовиків «Ісламської держави», який розпочався три тижні тому, змусив понад 185 тисяч цивільних тікати через кордон до Туреччини, повідомив прем’єр-міністр цієї країни Ахмет Давутоглу.