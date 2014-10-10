В Осло оголосять лауреата Нобелівської премії миру.

Серед фаворитів називають американського втікача Едварда Сноудена, папу Римського Франциска і пакистанську школярку Малалу Юсафзай, повідомляє радіо "Свобода".

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Едвард Сноуден влітку 2013 року оприлюднив дані про обсяги роботи спецслужб США.

Папу Франциска шанують як активного помічника безпритульних, який вимагає більшої уваги до проблем бідності і перерозподілу багатства на користь найбільш незахищених людей.

Малала Юсафзай очолила в Пакистані кампанію за право дівчат на освіту, і в 2012 році незгодні з цим таліби важко поранили Малалу, вистріливши їй у голову.

Частина експертів припускають, що на Нобелівську премію миру заслуговує російська "Новая газета" - за послідовну критику Кремля і розслідування корупції серед російських чиновників.

Норвезький Нобелівський комітет заявив, що він має рекордну кількість – 278 кандидатів на премію миру, грошовий вимір якої складає понад $1 млн.