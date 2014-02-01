Європарламент пропонує дати Нобелівську премію Сноудену або Ештон

Депутати висунули Ештон за її зусилля на налагодження відносин між Сербією і владою самопроголошеного Косова, вона номінована разом прем'єр-міністром Сербії Івіцею Дачичем і главою косовського уряду Хашимом Тачі, пише РИА Новости.

Глава фракції соціалістів Ханнес Свобода пояснив свій вибір тим, що Нобелівська премія могла б стати "не тільки винагородою за досягнутий прогрес, але і мотивацією, можливо, останнім поштовхом, необхідним для тривалого миру".

У свою чергу, фракція "зелених" висунула кандидатуру Сноудена за те, що зроблені ним викриття "сприяли просуванню демократичних цінностей та світового усвідомлення нашої взаємозалежності і взаємозв'язку, які є умовою загального миру".

Соціалісти і "зелені" не стали першими ініціаторами нагородження Сноудена і Ештон. Раніше кандидатуру Сноудена висунув колишній норвезький міністр, тоді як американські конгресмени запропонували нагородити Ештон, Дачич і Тачі. Але незважаючи на це, в Європарламенті не впевнені, що їхні кандидати опиняться в офіційному списку Нобелівського комітету.