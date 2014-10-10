Туреччина каже, що не воюватиме з "Ісламською державою" сама - BBC

Не варто очікувати, що Туреччина вестиме наземну операцію проти угруповання "Ісламська держава" (ІД) на території Сирії, заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, передає BBC Україна.

Міністр провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За їхніми підсумками пан Чавушоглу знову закликав запровадити вздовж турецько-сирійського кордону зону, заборонену для польотів.

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Міжнародне співтовариство намагається переконати Анкару посилити підтримку курдських ополченців у сирійському місті Кобані, розташованому на кордоні з Туреччиною.

З Кобані надходять повідомлення, що під авіаударами міжнародної коаліції бойовики "Ісламського держави" були змушені відступити із раніше захоплених кварталів.

Представник міської адміністрації Ідріс Насан заявив ВВС, що ісламісти, які контролювали мало не третину міста у середу, нині утримують лише кілька будівель.

При цьому Ідріс Насан нарікає, що курдським загонам бракує зброї та боєприпасів.

"Джихадисти використовують проти нас танки, бронемашини, артилерію, ракети і міномети", - сказав він.

За інформацією Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у середу під час боїв за Кобані загинули 42 бойовики "Ісламської держави", 23 з них - внаслідок авіаударів коаліції.

Курдські сили, згідно з повідомленням правозахисників, втратили 15 бійців.

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Тим часом курдські джерела в Кобані повідомляють, що підрозділи народного курдського ополчення просуваються у бік східних районів міста, раніше захоплених джихадистами.

Багато курдів дорікають Туреччині за те, що та не поспішає виступити проти джихадистів. Турецька влада, своєю чергу, побоюється, що від відступу ісламістів виграє режим Башара Ассада.

Анкара також стурбована напливом курдських біженців з районів, захоплених бойовиками ІД.