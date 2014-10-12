У Боснії і Герцеговині відбуваються президентські й парламентські вибори

Майже 3,3 мільйона громадян обирають не тільки 42 депутати федерального парламенту, а й членів місцевих парламентів Республіки Сербської і мусульмано-хорватської федерації. Крім того, обираються члени президії Боснії і Герцеговини, до якої входять по одному представникові від сербів, хорватів і мусульман, передає «Німецька хвиля».

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Агентство AFP відзначає, що в Боснії і Герцеговині, що сильно постраждала і була розколота в результаті війни 1992-1995 років, багато виборців переживають почуття апатії, тому активність на виборах очікується невисокою. Уряд у Сараєво прагне почати переговори про вступ до Євросоюзу, проте поки що не добився успіхів у сфері проведення політичних і економічних реформ, необхідних для приєднання до цієї організації. Економіка в Боснії зруйнована, безробіття становить 44%.

Напередодні виборів Євросоюз закликав боснійців проголосувати за "необхідне примирення сердець в суспільстві".

ЄС і США також побічно закликали виборців відмовити в довірі некомпетентним і корумпованим політикам, які перебувають зараз у владі. Проте очікується, що більшість мусульман, православних сербів і католицьких хорватів знову голосуватимуть за партії їхніх національних лідерів, відзначає агентство dpa.