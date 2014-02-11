Акції протесту в Боснії і Герцеговині пішли на спад

Тимчасове затишшя, що настало після того, як в Сараєво були відпущені всі затримані протестувальники.

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А в цілому серед вимог протестувальників крім відставки прем'єра - прийняття закону про походження майна, судового переслідування винних у зловживанні владою, анулювання всіх спірних приватизацій, створення незалежної комісії з боротьби з корупцією, запровадження екстрених заходів по сприянню зайнятості, підвищення зарплат працівникам підприємств і скорочення зарплат чиновникам.

Поки влада не поспішає задовольняти всі ці вимоги, а значить зіткнення можуть поновитися.

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Головною причиною протестів, рушійною силою якого стала місцева група «Удар» у Facebook (Кличко тут ні при чому, її зареєстрував півроку тому лідер протесту Алдін Ширанович, в ній 50 тисяч учасників), влада називає безробіття. За даними Нацагентства статистики БіГ, безробіття становить 44%, хоча в Центрбанку вважають, що насправді - 27%, так як багато боснійців працевлаштовані неофіційно.

Особливі претензії у протестувальників до депутатів, які завдяки допомозі ЄС отримують до 3 тисяч євро зарплати при тому, що середня в країні становить 420 євро, а у держслужбовців - 500 євро. За офіційними даними, кожен п'ятий громадянин живе в бідності.

На думку українців, що проживають в Сараєво, акції протесту можуть придушити війська НАТО, оскільки після Югославської війни (1991-2001) досі за БіГ спостерігає Верховний представник Радбезу ООН, який наділений правом відправляти у відставку місцевих чиновників і вводити свої укази у разі порушення мирної угоди від 1995 року.