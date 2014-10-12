Австралія не могла відмовити Путіну на саміті G20 – прем’єр

Про це прем’єр-міністр країни Тоні Ебботт заявив на зустрічі з волонтерами, які працюватимуть на міжнародному заході.

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«Росія є членом G20, отже ми зобов’язані прийняти російського лідера в цій країні», – відзначив Ебботт, передає Радіо Свобода.

Він також наголосив, що «є багато аспектів зовнішньої політики Росії, якими я не задоволений».

«38 австралійців були вбиті підтримуваними Росією бойовиками з використанням наданого Росією обладнання», – сказав прем’єр-міністр Австралії, маючи на увазі трагедію рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня.

«Є багато причин для жалю через неприховану агресію Росії щодо меншого, слабшого сусіда», – твердить Ебботт, коментуючи відносини Москви й Києва.

Саміт «Групи двадцяти» має відбутися в австралійському місті Брісбен 15 – 16 листопада. Частина політиків висловлювала сумніви в доцільності запрошення президента Росії Володимира Путіна на цей захід – через роль Москви у подіях на сході України.