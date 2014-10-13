Міноборони РФ планує створювати "резервні армії"

Про це розповів «Известиям» Франц Клинцевич, заступник голови комітету Держдуми з оборони.

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"Особовий склад цих армій, продовжуючи працювати на різних посадах на своїх підприємствах, періодично буде брати участь у військових зборах, а також щомісяця отримувати певні гроші за існування цієї резервної армії, - пояснив Клинцевич. - Ці люди будуть готові в будь-який момент прийти на відповідний збірний пункт, отримати зброю і взяти участь у сформованому підрозділі, який заздалегідь визначено".

Очікується, що нововведення підвищить боєздатність російської армії.