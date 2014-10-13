Російські війська можуть штурмувати Маріуполь 15 жовтня – ЗМІ

У статті запропоновано три найімовірніші, на думку автора, варіанти розвитку подій, повідомляє Gordonua.

Перший. Російські й українські військові будуть відносно виконувати мирний план, "заморозивши" активні бойові дії до весни. За зиму обидві армії накопичуватимуть сили. Зоммербауер посилається на аналітика київського Інституту євроатлантичної інтеграції Володимира Горбача.

Другий. Мінський меморандум справді почнуть виконувати: створять буферну зону в 30 км, представники ОБСЄ спостерігатимуть за кордоном, а 7 грудня на Донбасі проведуть місцеві вибори. Але автора статті бентежить відмова представників ДНР виконувати Мінські домовленості, а також їхні наміри провести вибори 9 (наразі – 2-го) листопада. Якщо ж президент України Петро Порошенко скасує місцеві вибори, він поставить під питання свою репутацію і долю всього мирного плану.

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Третій. Російські сили підуть у наступ, щоб прокласти наземний коридор до Криму до зимових холодів, поки не замерзне Керченська протока і не посиляться проблеми з постачанням. Експерт припускає, що російські війська спробують захопити Маріуполь 15 жовтня. Чому саме ця дата, автор не уточнив. У разі невдачі президента РФ Володимира Путіна йому доведеться домовлятися з українським колегою Петром Порошенком, що в Росії буде сприйнято як поразка.

Нагадаємо, 11 жовтня, президент Росії Володимир Путін доручив міністрові оборони Сергієві Шойгу відвести війська, які проходили навчання на полігонах у Ростовській області, в місця постійної дислокації.