На саміті G20 прем'єр Австралії поставить Путіну запитання про загибель MH17

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Раніше міністр фінансів Австралії Джо Хокі підтвердив, що російський президент візьме участь у саміті. За словами Хокі, в Австралії очікують чесного діалогу з Путіним із приводу того, що сталося з "Боїнгом" малайзійської авіакомпанії.

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Зазначається, що в Австралії громадська думка схильна звинувачувати в загибелі "Боїнгу" проросійських сепаратистів, які заперечують свою причетність до авіакатастрофи.

Із 298 пасажирів на борту літака 38 були громадянами Австралії.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Австралія погрожувала заблокувати участь Росії в зустрічі лідерів G20. Газета The Australian Financial Review писала, що держсекретар США Джон Керрі й міністр оборони США Чак Хейгел у ході консультацій на міністерському рівні схвалили ідею не запрошувати російського президента, якщо Москва не змінить свою позицію в українському конфлікті.

12 жовтня міністр фінансів Австралії Хокі в інтерв'ю телерадіокорпорації ABC заявив, що очікує участі Путіна в саміті G20 і повноцінного діалогу за участю світових лідерів.

17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість із них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.