У Нідерландах ідентифіковано 251 жертву авіакатастрофи Boeing-777

У Нідерландах ідентифіковано 251 жертву катастрофи малайзійського «Боїнгу», збитого у Донецькій області 17 липня.

Про це повідомило Міністерство безпеки і юстиції країни, передає ИТАР-ТАСС.

”Протягом останнього тижня було ідентифіковано ще 26 тіл, 19 голландців і 7 громадян інших держав”, - уточнили в міністерстві.

”Родичі жертв авіакатастрофи вже поінформовані, за бажанням близьких інформація доведена також до відома голів муніципалітетів, де проживали загиблі. На прохання посольств відповідних країн, національність іноземців не розкривається.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито з зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажа, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі міста Шахтарськ Донецькій області, в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення ідентифікації та експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 Нідерландам.