ЗМІ: Вибори в Європарламент, де перемогли пропутінські ультраправі, можуть визнати недійсними

Мільйони громадян ЄС могли голосувати на виборах двічі, повідомляє ТСН з посиланням на німецький журнал Der Spiegel.

багато мешканців Євросоюзу мають подвійне громадянство і могли голосувати на виборах більше, ніж один раз. Увагу до проблеми привернув головний редактор німецької газети Die Zeit Джовані ді Лоренцо. Будучи громадянином одразу двох країн ЄС: Німеччини й Італії, він проголосував на виборах в Європарламент двічі.

Читайте такожЄвро знижується після виборів в Україні і до ЄвропарламентуПро свій вчинок він розповів у ефірі німецького телеканалу. Крім того, двічі проголосувати могли ті громадяни Євросоюзу, які живуть і голосують не в своїй рідній країні. А таких в об'єднанні 8 мільйонів. Факти подвійного голосування перевірять. Якщо ж їхній масовий характер підтвердиться, то вибори в Європарламент можуть бути визнаними недійсними.

Нагадаємо, раніше німецький міністр фінансів назвав "фашистами" європейських союзників Путіна з французького Національного фронту Марін Ле Пен, які отримали 25% голосів французів на виборах до Європарламенту.