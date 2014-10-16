Президенти Азербайджану й Таджикистану домовилися про підтримку територіальної цілісності

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон і його азербайджанський колега Ільгам Алієв підписали в Душанбе декларацію про підтримку спільних й індивідуальних зусиль з протидії загрозам суверенітету і територіальної цілісності своїх країн.

У декларації, підписаній 16 жовтня, наголошується на «неприпустимості зміни міжнародно визнаних кордонів», передає Радіо Свобода.

У документі також визнається «термінова необхідність мирно врегулювати вірменсько-азербайджанський конфлікт навколо Нагірного Карабаху». У самопроголошеній республіці Нагірний Карабах зараз проживають переважно вірмени, але ця територія перебуває у межах азербайджанських кордонів, визнаних міжнародною спільнотою.

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Крім того, президенти двох країн висловили готовність продовжувати розвивати взаємне економічне, торгівельне, транспортне і військове співробітництво.

Алієв прибув у Душанбе 15 жовтня з триденним офіційним візитом.