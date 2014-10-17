В Росії вирішили визнати УНА-УНСО екстремістською організацією

17 листопада Верховний суд Росії розгляне позов Генпрокуратури щодо визнання організації «Українська національна асамблея - Українська народна самооборона» (УНА-УНСО) екстремістською і заборону її діяльность на території Російської Федерації. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Судове засідання призначено на 17 листопада на 10.00 за московським часом.

Раніше слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно громадян України – членів УНА-УНСО: Ігоря Мазура, Валерія Бобровича, Дмитра Корчинського, Андрія і Олега Тягнибоків, Володимира Мамалиги й інших осіб.

Читайте такожЛідери УНСО змістили Шухевича з посади голови організації через його рішення балотуватися у депутати від Радикальної партії

Їх підозрюють у «створенні сталої озброєної групи (банди) з метою нападу на громадян, керівництво такою групою (бандою) і участь у здійснюваних нею нападах».

УНА-УНСО – одна з перших правих організацій, яка трансформувалась у політичну партію. Її члени брали участь у виборах. Крім того, здобували військовий досвід у конфліктах на території колишнього СРСР. Унсовці брали участь у придністровському, грузинсько-абхазькому збройному конфліктах і у чеченських війнах.