У територіальних водах Швеції шукають іноземний підводний човен (фото, відео)

На офіційному сайті збройних сил Швеції йдеться про те, що армія «не підтверджує і не спростовує» повідомлення про іноземну субмарину в районі Стокгольмського архіпелагу. Шведські ЗМІ пишуть, що ймовірно російська субмарина передала сигнал лиха. У свою чергу, Міноборони Росії вже оголосило, що ніяких аварійних ситуацій з російськими кораблями не було, передає Дождь.

Але найважливіша заява від шведської влади прозвучала ще в п'ятницю 17 жовтня, тоді шведські військові дійсно заявили: в районі Стокгольмського архіпелагу вони почали операцію з виявлення якоїсь іноземної підводної активності».

Приблизно через добу після появи цієї інформації, шведська газета Svenska Dagbladet з посиланням на «надійні джерела» повідомила, що підводний човен може бути російським. За даними газети, служба радіоперехоплення ВМС Швеції зареєструвала радіосигнали про допомогу зі своїх територіальних вод російською мовою, також газета повідомляє, що приймач сигналів знаходиться в Калінінграді.

Інша шведська газета з посиланням на свого експерта повідомляє, що у шведські води міг заплисти новітній російський міні-підводний човен «Тритон-НН». А екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт у своєму твіттері вже жартує: «багато хто звик заперечувати, що Росія коли-небудь використовувала міні-підводні човни, ці хлопці - не згодні».

Керівник клубу моряків-підводників Ігор Курдін заявив, що жоден російський міні-підводний човен не міг заплисти в шведські води, тому що всі вони перебувають лише на північному флоті (втім, він недалеко). Також, за його інформацією, всі російські підводні човни знаходяться в пунктах базування. А нові - їх всього 5 - стоять на адміралтейських верфях в Петербурзі. Але поточна ситуація Курдину нагадує скандал, коли в 1981 році в Швеції на мілину сів радянський підводний човен, його тоді назвали шведським комсомольцем.