Військові Швеції розшукують російську субмарину - ЗМІ

Про це заявив керівник прес-служби ЗС королівства Ерік Лагерстен. Його цитує ИТАР-ТАСС.

"Зараз в районі Стокгольмського архіпелагу проводиться розвідувальна операція з застосуванням приладів оптичного спостереження і плавзасобів, оснащених високоточним підводним обладнанням", - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті шведських збройних сил в суботу ввечері.

За словами Лагерстена, в операції задіяні підрозділи усіх видів ЗС Королівства Швеції - сухопутних військ, військово-морських і військово-повітряних сил. Метою операції є перевірка на предмет наявності іноземної підводної активності у водах затоки Конхольмсфьорден Стокгольмського архіпелагу.

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Представник ВС особливо підкреслив, що будь-яких подробиць операції розголошувати не буде. Наразі шведські збройні сили не можуть ні підтвердити, ні спростувати повідомлення, що з'явилися в пресі, про нібито зниклий іноземний підводний човен, заявив Ерік Лагерстен.

Раніше шведські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що об'єктом пошукової операції може бути російський підводний човен. Зокрема, газета Svenska Dagbladet припускає, що субмарина може перебувати в аварійному стані.

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Вихід до Балтійського моря мають дев'ять держав: окрім Швеції, це Німеччина, Данія, Латвія, Литва, Польща, Росія, Фінляндія і Естонія. Власний підводний флот мають лише Німеччина, Польща, Росія та Швеція.