Сікорський: Путін думає, що ми "дегенеративні слабаки"

Президент Російської федерації Володимир Путін вважає, що на заході має справу з «дегенеративними слабаками» та силою може змусити добитися бажаних для нього поступок.

Таку думку висловив глава Сейму Польщі та колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв'ю виданню Politico Magazine.

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«Він думає, що має справу з дегенеративними слабаками. Він думає, що ми не будемо воювати, аби захистити Прибалтику. І ви знаєте, можливо, він має рацію», - сказав політик.

Сікорський зазначив, що обговорював політику Росії з генералами НАТО, котрі розділяють його точку про те, що Путін «здатен дотиснути Захід до межі перед тим, як зламати».

Польський політик назвав нинішнього президента Росії «гравцем із заниженим відчуттям небезпеки» та сказав, що йому щораз важче відмовитись від своєї політики.

«Він не може залишити Кремль. Як тільки ти проллєш кров, маєш бомбардування житлових будинків, посилаєш смертельні загони за кордон, Грузію, Україну та усіх цих матерів та тіла солдатів у секретних війнах ... Ти просто не можеш відступити», - сказав Сікорський.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тис. 660 осіб, близько 9 тисяч було поранено. За офіційними даними, майже 400 тисяч осіб було змушені покинути свої домівки.

При цьому, 15 вересня російська правозахисниця Олена Васильєва з Мурманська, яка проводить пошук даних про загиблих росіян, написла на своїй сторінці у «Фейсбук», що кількість загиблих у війні проти України російських військовослужбовців уже перевищила 3 тисячі.

А 19 жовтня Васильєва оприлюднила дані, що на території України за час конфлікту на південному сході загинуло до 4360 російських військових.

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"Мені все частіше починають писати і телефонувати російські офіцери, які потрапили в халепу з назвою "громадянська війна в Україні" або "навчання під Ростовом". Вони ретельно аналізують ситуацію на своїх закритих форумах. При цьому всі обурюються абсолютно бездарним командуванням россійских військ, введених на територію України. "Кількість втрат з російського боку настільки велике, що вже через місяць командувати не буде ким" - констатують офіцери", – зазначає правозахисниця.

За її словами, з цієї кількості загиблих Міноборони РФ визнало 900 чоловік.

"Сім'ям загиблих насаджується міф про те, що формується фонд матеріальної допомоги, і за втрату годувальника вони отримають 2 млн. рублів ... у разі, якщо будуть мовчати", - зазначила правозахисниця.