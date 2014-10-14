Путін, виявляється, вважає трагедією зародження «відчуження» українців і росіян

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в ході засіданні Ради при президентові з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

«Найбільша трагедія, яка розгортається перед нами - це відчуження українського і російського народів. Це, звичайно, при всіх наявних сьогодні проблемах потрібно шукати шляхи, щоб подолати цей стан, але це, безумовно, потрібно робити спільно з українською владою», - сказав Путін.

При цьому Путін заявив, що вчора в ЗМІ дивився, «як в Україні практично офіційно влаштовують свято з приводу УПА - націоналістичної фашистської організації».

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Нагадаємо, відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю історію держави протестів. В результаті, екс-президент Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних евромайдановцев на Майдані Незалежності в Києві, втік у Росію.

РФ в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ постачала важке озброєння терористів в Луганській і Донецькій областях, а в серпні - практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинули щонайменше 3 660 тис. осіб, близько 9 тисяч були поранені.