Путін, виявляється, вважає трагедією зародження «відчуження» українців і росіян
Президент Росії Володимир Путін вважає, що спільно з керівництвом України потрібно подолати «відчуження» українського і російського народів.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в ході засіданні Ради при президентові з розвитку громадянського суспільства і прав людини.
«Найбільша трагедія, яка розгортається перед нами - це відчуження українського і російського народів. Це, звичайно, при всіх наявних сьогодні проблемах потрібно шукати шляхи, щоб подолати цей стан, але це, безумовно, потрібно робити спільно з українською владою», - сказав Путін.
При цьому Путін заявив, що вчора в ЗМІ дивився, «як в Україні практично офіційно влаштовують свято з приводу УПА - націоналістичної фашистської організації».
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Нагадаємо, відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю історію держави протестів. В результаті, екс-президент Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних евромайдановцев на Майдані Незалежності в Києві, втік у Росію.
РФ в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ постачала важке озброєння терористів в Луганській і Донецькій областях, а в серпні - практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.
За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинули щонайменше 3 660 тис. осіб, близько 9 тисяч були поранені.