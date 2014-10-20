Військовий експерт про пошуки підводного човна в Швеції: "рано чи пізно йому потрібно буде спливати"

Про це у студії Радіо Швеція розповів військовий експерт і аналітик з Королівського коледжу в Лондоні Оскар Юнссон.

"Ситуація вкрай серйозна, практично всі ВМС Швеції там на місці, і полюють за тим, що іменується зарубіжною підводною активністю" - говорить Юнссон.

За його словами, шведські військові не представляють громадськості ніяких гідроакустичних, тобто, технічних доказів присутності чужих підводних човнів, з багатьох причин. "Наприклад, це могло б означати, що противник буде повідомлений про запис звуку. Інша справа, що взагалі шукати, ловити підводний човен, і особливо в Балтиці, надзвичайно складно. Вода дуже мутна і завдяки структурі шхер тут дуже легко сховатися".

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Юнссон зазначає, що на ранній стадії пошукової операції в пресу просочилася інформація про те, що Служба радіокомунікаційоного стеження FRA запеленговала сигнал тривоги з інформацією про пошкоджений російський підводний човен, який було передано в Калінінград.

"Можна припустити, що масштаб операції, що проводиться, викликаний не тільки тими трьома фіксованими спостереженнями, але й іншими даними, які змусили керівництво армії заявити, - так, тепер і справді час діяти, запускати повномасштабну операцію", - говорить експерт.

Юнссон впевнений, що якщо ж припустити, що підводний човен в територіальних водах Швеції дійсно російський, то військова доцільність тут очевидна. "Адже підводні човни - це головний інструмент для збору інформації. Наприклад, напередодні в Швеції на навчаннях була голландський підводний човен. Що в цьому випадку робиться, ведеться запис того, як він звучить. Її звуковий «підпис» знімається. Потім ці відомості зберігаються в базі даних, за допомогою яких потім можна визначати, які кораблі проходять в місцях спостереження".

Військовий експерт також зазначає, що підводні човни мають дуже обмежену здатність утримувати підводне положення.

"Рано чи пізно йому потрібно буде спливати. І на цьому будується операція: якщо ми знаємо про наявність підводного човна, то нам потрібно набратися терпіння і чекати його спливання. Тому операція повинна бути розрахована на тривалу перспективу", - резюмує Юнссон.