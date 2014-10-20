У Нідерландах спростували версію про голландський підводний човен у територіальних водах Швеції

Голландський підводний човен не міг послужити причиною іноземної підводної активності в районі Стокгольмського архіпелагу. Про це заявила глава департаменту по зв'язках з громадськістю ВМС Нідерландів Карен Лоос, повідомляє ТАСС.

За її словами, голландський підводний човен справді брав участь у міжнародних навчаннях у Балтійському морі минулого тижня. Однак, підкреслила Лоос, у п'ятницю, 17 жовтня, коли біля берегів Швеції була зафіксована іноземна підводна активність, "субмарина вже була в Талліні і, відповідно, не могла мати ніякого відношення до того, що відбувалося в районі Стокгольмського архіпелагу".

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У п'ятницю шведські військові почали посилені пошуки іноземного підводного човна в акваторії Стокгольмського архіпелагу. Як поінформував, зокрема, у неділю на прес-конференції в Стокгольмі контр-адмірал Андерс Гренстад, шведські збройні сили продовжують перевірку акваторії. "Операція буде продовжена. Район пошуків зміщено на південь", - додав він.

Шведські ЗМІ стверджували, що об'єктом пошукової операції може бути російський підводний човен. Зокрема, газета "Свенська дагбладет" передбачає, що субмарина може перебувати в аварійному стані.

Фотогалерея "У Швеції шукають підводний човен РФ"

Джерело в російському Міноборони, коментуючи повідомлення про аварійну субмарину, заявило, що "пошуки російської субмарини йдуть безуспішно, тому що її там не було". Відомство закликало шведську сторону звернути увагу на голландську субмарину, яка минулого тижня відпрацьовувала в безпосередній близькості від Стокгольма практичні завдання.

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Вихід до Балтійського моря мають дев'ять держав. Крім Швеції, це - Німеччина, Данія, Латвія, Литва, Польща, Росія, Фінляндія і Естонія. Власним підводним флотом володіють лише Німеччина, Польща, Росія та Швеція.