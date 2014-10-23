У США затримали чоловіка, який намагався прорватися до Білого дому

09:25, 23 жовтня 2014
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Охоронці Білого дому у Вашингтоні у середу за допомоги спеціально навчених сторожових псів затримали 23-річного чоловіка, який переліз через огорожу і намагався бігти в напрямку резиденції президента США.

Чоловік вдарив одного пса, але був схоплений іншим

Цей інцидент зафіксували знімальні групи, які перебували на території Білого дому. На відеозапису видно, як затриманий відбивається від двох псів, а згодом демонструє охоронцям, що не має зброї, повідомляє Радіо Свобода.

Це вже другий подібний випадок за останні два місяці. У вересні через огорожу Білого дому переліз озброєний невеликим ножем чоловік, і йому навіть вдалося проникнути всередину резиденції.

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Нагадаємо, вчора у Канаді підвищили рівень терористичної загрози.

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