У США затримали чоловіка, який намагався прорватися до Білого дому

Цей інцидент зафіксували знімальні групи, які перебували на території Білого дому. На відеозапису видно, як затриманий відбивається від двох псів, а згодом демонструє охоронцям, що не має зброї, повідомляє Радіо Свобода.

Це вже другий подібний випадок за останні два місяці. У вересні через огорожу Білого дому переліз озброєний невеликим ножем чоловік, і йому навіть вдалося проникнути всередину резиденції.

Читайте такожСтрілянина в парламенті Канади: поліція проводить операцію із затримання злочинців (фоторепортаж)Той інцидент спричинив відставку голови Секретної служби США Джулії Пірсон. Секретна служба забезпечує охорону найвищих високопосадовців, державних установ, посольств іноземних держав тощо.

Нагадаємо, вчора у Канаді підвищили рівень терористичної загрози.

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