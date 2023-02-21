Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що ніхто не нападає на Росію, а держсекретар США Ентоні Блінкен назвав дії Путіна "безвідповідальними".

В Адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на риторику російського лідера Володимира Путіна про те, що саме Захід своїми ворожими діями спровокував російсько-українську війну.

Відзначимо, що сьогодні під час свого послання до Федеральних зборів Путін заявив, що напад РФ на Україну цілком виправданий через цю причину. У відповідь радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван назвав це звинувачення "абсурдним", повідомляє BFMTV.

"Ніхто не нападає на Росію. Існує певний абсурд в ідеї, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого", - сказав він.

Також Салліван прокоментував позицію з цього приводу американського лідера Джо Байдена, виступ якого очікується 21 лютого о 18:30 за київським часом. За словами Саллівана, Байден не збирається у своїй промові пропонувати Україні дипломатичний шлях закінчення війни. Натомість він згадає про відмінність цінностей демократій та авторитарних режимів й зробить акцент на боротьбі з агресорами, які намагаються знищити фундаментальні принципи демократії, відзначив Салліван.

Також свою заяву з приводу виступу Путіна зробив держсекретар США Ентоні Блінкен в коментарі CNN. Він прокоментував головну тезу диктатора щодо рішення РФ припинити участь в Договорі про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь й назвав це "безвідповідальною" поведінкою. Він акцентував, що зі свого боку Білий дім готовий відновити відповідне партнерство в будь-який час.

"Ми будемо уважно спостерігати, що насправді робить Росія", - пообіцяв він.

РФ виходить з Договору про стратегічне наступальне озброєння

У вівторок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін оголосив про тимчасову зупинку участі в Договорі про стратегічне наступальне озброєння під час свого послання Федеральним зборам. Він зазначив, що відносини Росії та Заходу деградували, й що "все залишилося в минулому. Раніше США також звинуватили РФ у порушенні умов спільної домовленності.

Вперше відповідне партнерство країни розпочали 12 років тому. За умовами договору, жодна зі сторін не має збільшувати кількість розгорнутих ядерних боєзарядів у понад 1550 одиниць. Також сторони зафіксували, що в них на озброєнні має бути до 700 одиниць міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників. У лютому 2021 року США та Росія продовжили дію Договору про обмеження стратегічного наступального озброєння до 2026 року. Однак тепер їх домовленності більше не діють.

Як відзначив сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, дії Путіна свідчать про те, що він не хоче миру, а продовжує готуватися до більш глобальної війни.

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