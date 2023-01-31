США готові до конструктивної взаємодії з РФ для повної імплементації ДСНО-3, зазначили в Держдепартаменті.

Росія порушує ключову угоду про контроль над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами і продовжує відмовляти в дозволі на інспекції своїх ядерних об'єктів. Про це заявив у вівторок представник Держдепартаменту, пише CNN.

"Росія не виконує свої зобов'язання за новим договором про СНО-3 щодо сприяння інспекційної діяльності на своїй території. Відмова Росії сприяти інспекційній діяльності не дозволяє Сполученим Штатам реалізовувати важливі права за договором і загрожує життєздатності американо-російського контролю над ядерними озброєннями", - йдеться в повідомленні.

"Росія також не виконала зобов'язання за новим договором про СНО-3 скликати засідання двосторонньої консультативної комісії відповідно до встановлених договором термінів", - додали в Держдепі.

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Згідно з новим договором СНО-3 - єдиною угодою, що залишилася, яка регулює два найбільших у світі ядерних арсенали, - Вашингтону і Москві дозволено проводити інспекції збройових об'єктів один одного, але через пандемію Covid-19 інспекції були припинені з 2020 року.

Засідання двосторонньої консультативної комісії з договору мало відбутися в Єгипті наприкінці листопада, але було раптово скасоване. США звинуватили Росію в цій відстрочці, а представник Держдепартаменту заявив, що рішення було прийнято Росією "в односторонньому порядку".

Договір накладає обмеження на кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності, які можуть мати як США, так і Росія. Востаннє він продовжувався на п'ять років на початку 2021 року, а це означає, що обом сторонам незабаром потрібно буде розпочати переговори щодо чергової угоди про контроль над озброєннями.

Державний департамент заявляє, що Росія може повернутися до повного дотримання угоди, якщо вони "дозволять інспекційну діяльність на своїй території, як це було протягом багатьох років в рамках нового договору про СНО", а також запланували засідання комісії.

США готові до конструктивної взаємодії з РФ для повної імплементації ДСНО-3, його збереження відповідає інтересам американської безпеки, заявили в Держдепартаменті.

Держдеп також стверджує, що не створює перешкод російським інспекціям в рамках Договору СНО-3, і чекає від РФ взаємності.

Договір про контроль над ядерними озброєннями - що відомо

Договір між США і Росією про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START Treaty) був підписаний президентами США Бараком Обамою і Росії Дмитром Медведєвим в 2010 році і був розрахований на 10 років.

У 2021 році США і Росія продовжили дію договору СНО-3 ще на 5 років - до 2026 року.

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